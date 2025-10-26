Fiorello su ipotesi prima serata | Un varietà oggi partirebbe alle 23 | 00 Sanremo senza Amadeus non sarebbe giusto

Fiorello discute l’ipotesi di tornare a fare un varietà all’interno di un palinsesto televisivo che vede la prima serata sempre più spostata in avanti. Chiude invece le porte alla possibilità di tornare a Sanremo dopo i cinque Festival condotti al fianco dell’amico Amadeus. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fiorello su ipotesi prima serata: “Un varietà oggi partirebbe alle 23:00. Sanremo senza Amadeus non sarebbe giusto” - Fiorello discute l’ipotesi di tornare a fare un varietà all’interno di un palinsesto televisivo che vede la prima serata sempre più spostata in avanti ... Come scrive fanpage.it

Fiorello: «Un altro Sanremo? Non lo farei per rispetto verso Amadeus. Sinner? Contro di lui polemiche brutte e sbagliate» - A dirlo è Fiorello, ospite oggi al Festival dello Spettacolo, il primo ... Da msn.com

Fiorello sul prossimo Sanremo: “Basta così”. Il gesto per Amadeus - Fiorello non sarà al prossimo “Festival di Sanremo”: un’avventura lunga cinque anni che si chiude insieme ad Amadeus ... Secondo dilei.it