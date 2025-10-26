Sono tutte "brutte e sbagliate" le polemiche contro Jannik Sinner, sia quelle che riguardano la sua italianità che la residenza a Montecarlo fino al forfait alla Coppa Davis. Fiorello si è schierato in difesa del campione di tennis durante un suo intervento show al Festival dello Spettacolo che chiude oggi a Milano. «Cosa vuol dire che non è italiano? È dell’Alto Adige e ha quell'accento lì.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fiorello si schiera con Sinner: "Contro di lui polemiche brutte e sbagliate"