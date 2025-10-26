Fiorello | Sanremo? Dopo cinque edizioni è giusto fermarsi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo showman parla al Festival dello Spettacolo. Fiorello ha parlato al Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, rispondendo alle domande di Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, sulla possibilità di tornare al Festival di Sanremo nel 2026. Secondo lo showman, “dopo cinque edizioni basta, non lo farei per rispetto ad Amadeus. Io con un’altra persona non ci posso andare”. Fiorello ha aggiunto che Conti è una persona straordinaria, ma che non sarebbe giusto continuare a farlo anche per chi segue il Festival, vedendolo sempre sul palco. “Mai dire mai, ma forse basta così”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

