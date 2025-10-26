Fiorello | Sanremo? Dopo cinque edizioni basta così non sarebbe giusto

(Adnkronos) – Un altro Sanremo? “Dopo cinque edizioni basta, non lo farei per rispetto ad Amadeus, io con un’altra persona non ci posso andare. Conti è una persona straordinaria, lui stesso lo sa. Ma non sarebbe giusto, anche per chi lo guarda, vedermi sempre lì”. A dirlo è Fiorello, sul palco del Festival dello Spettacolo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fiorello: “Sanremo? Dopo cinque edizioni basta così, non sarebbe giusto”

