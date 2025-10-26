Fiorello | Dopo cinque Sanremo basta Non sarebbe giusto per rispetto di Amadeus e degli spettatori Conti straordinario
« Dopo cinque Sanremo basta, non lo farei per rispetto verso Amadeus, non sarebbe giusto. Conti è una persona straordinaria e lui stesso lo sa, e non sarebbe giusto anche per chi lo guarda vedermi sempre lì». Lo ha detto Fiorello che ha partecipato oggi al Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento, che chiude. 🔗 Leggi su Feedpress.me
