Fiorello difende Sinner | Polemica brutta e sbagliata È italiano e ci regala emozioni uniche
La bufera attorno a Jannik Sinner continua a far discutere, ma stavolta a intervenire è Fiorello, che prende apertamente le difese del tennista altoatesino. Dopo le critiche di Bruno Vespa sulla residenza a Montecarlo e sulla rinuncia alla Coppa Davis, lo showman siciliano ha voluto dire la sua dal palco del Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, durante un dialogo con il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali. Come riporta Adnkronos, Fiorello ha parlato della sua passione per il tennis e dell’orgoglio di vedere un atleta italiano in cima al mondo. “Ora si stanno scagliando contro Sinner ma dire che non è italiano, che vuol dire? È dell’Alto Adige e ha quell’accento lì. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
