Fiorello con Sanremo basta così l’addio dopo Amadeus | Non sarebbe giusto
«Dopo cinque Sanremo basta, non lo farei per rispetto verso Amadeus, non sarebbe giusto. Conti è una persona straordinaria e lui stesso lo sa, e non sarebbe giusto anche per chi lo guarda vedermi sempre lì». Lo ha detto Fiorello che ha partecipato al Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento, che si è chiuso a Milano. «Certo mai dire mai, ma credo che ormai con alluce rigido e malanni vari – ha aggiunto scherzando sulle sue condizioni fisiche – può bastare così». Perché non fa più varietà in tv. «Perché non faccio più varietà in tv? Pensare di farne adesso uno che dura tre ore, dovrei cominciare alle 11 e finire alle 6 del mattino. 🔗 Leggi su Open.online
