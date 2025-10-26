Fiorello con Sanremo basta così l’addio dopo Amadeus | Non sarebbe giusto

Open.online | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Dopo cinque Sanremo basta, non lo farei per rispetto verso Amadeus, non sarebbe giusto. Conti è una persona straordinaria e lui stesso lo sa, e non sarebbe giusto anche per chi lo guarda vedermi sempre lì». Lo ha detto Fiorello che ha partecipato al Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento, che si è chiuso a Milano. «Certo mai dire mai, ma credo che ormai con alluce rigido e malanni vari – ha aggiunto scherzando sulle sue condizioni fisiche – può bastare così». Perché non fa più varietà in tv. «Perché non faccio più varietà in tv? Pensare di farne adesso uno che dura tre ore, dovrei cominciare alle 11 e finire alle 6 del mattino. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

fiorello sanremo basta cos236Fiorello: «Un altro Sanremo? Non lo farei per rispetto verso Amadeus. Dopo cinque edizioni basta così» - A dirlo è Fiorello, ospite oggi al Festival dello Spettacolo, il primo ... Da msn.com

fiorello sanremo basta cos236Fiorello: “Sanremo? Dopo cinque edizioni basta così. Sinner? Polemiche brutte e sbagliate” - “Dopo cinque edizioni basta, non lo farei per rispetto ad Amadeus, io con un’altra persona non ci posso andare. Come scrive sassarinotizie.com

fiorello sanremo basta cos236Fiorello, 'dopo cinque Sanremo basta così, Conti straordinario' - "Dopo cinque Sanremo basta, non lo farei per rispetto verso Amadeus, non sarebbe giusto. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fiorello Sanremo Basta Cos236