Finale infuocato tra Real e Barcellona | si sfiora la rissa interviene la polizia
Che dopo una partita piena di polemiche e scelte arbitrali discutibili gli animi siano un po’ agitati può anche starci, ma quello che il pubblico del Bernabeu ha visto dopo il triplice fischio della sfida scudetto tra il Real Madrid ed il Barcellona è andato ben oltre il limite. Le scintille tra i giocatori blanco s e l’attaccante azulgrana Lamine Yamal sono passate dallo sfottò ad una mezza rissa nel giro di pochi secondi. Il finale della sentitissima sfida tra le due superpotenze della Liga spagnola era già stato animato dall’espulsione di Pedri, che aveva causato un parapiglia tra le due panchine, tanto da richiedere l’ intervento della polizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
