Filippo Magnini spiegato il motivo delle lacrime per Rosolino
Durante l’ultima puntata del programma televisivo che lo vede tra i protagonisti, Filippo Magnini non è riuscito a trattenere le lacrime. Un momento di forte emozione che ha colpito il pubblico e gli stessi colleghi in studio. L’ex campione di nuoto si è commosso parlando dell’amico e collega Massimiliano Rosolino, oggi co-conduttore dello show. « Ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo. Lui non lo sa ma io voglio stargli vicino », ha detto Magnini, visibilmente scosso. Parole che hanno commosso lo studio e che solo ora trovano pieno significato. Il riferimento, mai esplicitato ma evidente, era rivolto alla moglie di Rosolino, la ballerina Natalia Titova, che lo scorso giugno aveva raccontato pubblicamente di essere in cura per osteomielite, una grave infiammazione delle ossa causata da un batterio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
