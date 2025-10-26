Fico Presidente lista irpina bloccata per troppe firme | si va al Tar
Tempo di lettura: 2 minuti Troppe firme all'atto della presentazione della lista "Fico Presidente" della provincia di Avellino, a sostegno del candidato Governatore del centrosinistra, e il contestuale blocco da parte della Commissione elettorale. Resta, così in bilico, la presenza alle prossime elezioni regionali dei candidati irpini Maria Laura Amendola, Luigi Famiglietti, Franco Fiordellisi e Silvana Aciern o, nell'attesa dell'esito di un ricorso al Tar che sarà depositato già in queste ore. Secondo il discipinare il vigore per la Regione Campania sulla presentazione e l'ammissione delle candidature "La dichiarazione di presentazione della lista provinciale dei candidati deve essere sottoscritta: Art.
