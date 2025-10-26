Fico Presidente lista irpina bloccata per troppe firme | si va al Tar

Anteprima24.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Troppe firme all’atto della presentazione della listaFico Presidente” della provincia di Avellino, a sostegno del candidato Governatore del centrosinistra, e il contestuale blocco da parte della Commissione elettorale. Resta, così in bilico, la presenza alle prossime elezioni regionali dei candidati irpini Maria Laura Amendola, Luigi Famiglietti, Franco Fiordellisi e Silvana Aciern o, nell’attesa dell’esito di un ricorso al Tar che sarà depositato già in queste ore.  Secondo il discipinare il vigore per la Regione Campania sulla presentazione e l’ammissione delle candidature “La dichiarazione di presentazione della lista provinciale dei candidati deve essere sottoscritta: Art. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

fico presidente lista irpina bloccata per troppe firme si va al tar

© Anteprima24.it - “Fico Presidente”, lista irpina bloccata per troppe firme: si va al Tar

Approfondisci con queste news

fico presidente lista irpinaA Testa Alta, nella lista deluchiana irpina ci sarà Maria Ilaria Di Gaeta - Maria Ilaria Di Gaeta, Presidente del Consiglio comunale di Mercogliano, annuncia ufficialmente la sua candidatura alle Elezioni Regionali della Campania del 23 e 24 novembre 2025 con la lista “A Test ... Lo riporta irpinianews.it

fico presidente lista irpina“Roberto Fico Presidente”, presentata la lista civica in Irpinia - Una civica con Maria Laura Amendola come capolista, seguita dall’ex deputato Luigi Famiglietti, l’ex seg ... Si legge su irpinianews.it

fico presidente lista irpinaElezioni regionali. Ecco la lista di Fico Presidente: tutti i candidati - E’ stata presentata a Caserta la lista di “Fico Presidente”, la civica collegata al candidato governatore della Campania Roberto Fico. Si legge su casertanews.it

Cerca Video su questo argomento: Fico Presidente Lista Irpina