Fico Crovella e Apperti in visita al Centro Fernandes | al via un Patto per Castel Volturno
“A Castel Volturno la povertà non è un episodio: è strutturale e si manifesta su più fronti. Chi lavora nei campi, nei cantieri o nei trasporti spesso resta povero perché sfruttato. È una povertà che diventa anche sanitaria e educativa”. È con queste parole che si è conclusa la visita di questa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
FICO PRESIDENTE - Crovella capolista: in campo anche Apperti, Mottola e l’ex sindaco di Santa Maria Iodice TUTTI I NOMI - facebook.com Vai su Facebook
FICO PRESIDENTE - Crovella capolista: in campo anche Apperti, Mottola e l’ex sindaco di Santa Maria Iodice TUTTI I NOMI - X Vai su X
Fico, Crovella e Apperti in visita al Centro Fernandes: al via un Patto per Castel Volturno - I candidati sulla città litoranea: "Può diventare un simbolo di riscatto civile e sociale dell’intera provincia di Caserta" ... Segnala casertanews.it
FICO PRESIDENTE - Crovella capolista: in campo anche Apperti, Mottola e l’ex sindaco di Santa Maria Iodice TUTTI I NOMI - 22:35:17 Presentata anche la lista civica Fico Presidente collegata all’ex presidente della Camera. Si legge su casertafocus.net