fi stoppa la tassa sugli affitti brevi la lega tuona contro le banche

Il vertice nazionale di Forza Italia si ritrova a Torino per ragionare, raccogliere idee e dare impulso al "Piano Casa" e per ribadire con forza che non si accetteranno nuove tasse sul patrimonio immobiliare degli italiani. L'evento, intitolato "Semplificare per abitare, rigenerare per crescere", si tiene a Torino, con Antonio Tajani, Maurizio Gasparri, Paolo Barelli, Roberto Rosso a guidare le danze. Il partito fondato da Silvio Berlusconi ribadisce il valore della casa come bene primario da tutelare e valorizzare e punta su tre assi principali: semplificazione normativa, rigenerazione urbana e sostegno alla proprietà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

