Fi stoppa la tassa sugli affitti brevi la Lega tuona contro le banche
Il vertice nazionale di Forza Italia si ritrova a Torino per ragionare, raccogliere idee e dare impulso al "Piano Casa" e per ribadire con forza che non si accetteranno nuove tasse sul patrimonio immobiliare degli italiani. L'evento, intitolato "Semplificare per abitare, rigenerare per crescere", si tiene a Torino, con Antonio Tajani, Maurizio Gasparri, Paolo Barelli, Roberto Rosso a guidare le danze. Il partito fondato da Silvio Berlusconi ribadisce il valore della casa come bene primario da tutelare e valorizzare e punta su tre assi principali: semplificazione normativa, rigenerazione urbana e sostegno alla proprietà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Fi stoppa la tassa sugli affitti brevi, la Lega tuona contro le banche - Una linea rafforzata da Maurizio Gasparri: "La norma sui cosiddetti affitti brevi sarà certamente rivista per ... ilgiornale.it scrive
La manovra in Parlamento. FI e Lega contro l’aumento della tassa per gli affitti brevi: “Ora lo stop" - Sugli appartamenti turistici prenotati sulle piattaforme web si pagherà il 26%. Scrive repubblica.it
Affitti brevi, com'è andata a finire la battaglia nel governo sull'extra tassa - Il pressing di Lega e Forza Italia ha convinto il governo a confermare la cedolare secca al 21% riservata agli affitti diretti. Si legge su wired.it