Festa di Halloween a San Giorgio di Piano | giochi e spettacoli in piazza e per le vie

Bolognatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 ottobre alle ore 17 appuntamento con la fantastica festa di Halloween a San Giorgio di Piano. Quest’anno un mondo pieno di sorprese, divertimento e risate. Giochi, spettacoli, truccabimbi, premi e gadget per i bambini: tutto completamente gratuito! Super concorsi per tutti: “La zucca più. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

