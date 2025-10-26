Festa della Zucca 2025 | le immagini più belle dal cuore autunnale di Foiano della Chiana

Lortica.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

festa della zucca 2025 le immagini pi249 belle dal cuore autunnale di foiano della chiana

© Lortica.it - Festa della Zucca 2025: le immagini più belle dal cuore autunnale di Foiano della Chiana

Approfondisci con queste news

festa zucca 2025 immaginiL'Aretino si tinge di arancione: la mappa di feste e villaggi della zucca - Una domenica che anticipa Halloween dedicata all'ortaggio di stagione più celebre tra brividi, eventi per bimbi, giochi e gastronomia ... Da arezzonotizie.it

festa zucca 2025 immaginiFesta della Zucca a Materia: laboratori creativi, merenda e aperitivo con prodotti locali - Domenica 26 ottobre dalle 15 alle 18 un pomeriggio autunnale tra zucche, giochi creativi e prodotti locali da gustare. Riporta varesenews.it

Pergine, la Festa della Zucca fa il pienone: le immagini più belle - Tra gli stand colorati, protagoniste assolute le zucche: grandi, piccole, allungate, rugose o perfettamente tonde, vere regine della manifestazione. Da giornaletrentino.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Zucca 2025 Immagini