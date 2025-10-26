festa del cinema di roma ludovica nasti da la preside al suo rapporto con la scuola

Tra i personaggi che si sono mossi sul red carpet della Festa del Cinema di Roma c’è anche Ludovica Nasti che ha parlato del suo rapporto con la scuola. L’attrice classe 2006 di Pozzuoli è stata raggiunta dai nostri microfoni per parlare proprio dell’istruzione visto che la ragazza è qui presente proprio per un prodotto che parla di scuola. Festa del Cinema di Roma, Ludovica Nasti e il rapporto con la scuola (ANSA) CityRumors.it A CityRumors ha specificato: “ Con la scuola ho sempre stato, da dopo L’Amica Geniale, un vieni e vai scuola-set, ma non sono mai mancata a nessuna lezione e interrogazione perché penso sia importantissimo e infatti mi sono iscritta all’Università. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

