Festa del Cinema di Roma a Roberto Rossellini – Più di una vita il Premio del Pubblico Terna

ROMA – Il documentario “Roberto Rossellini – Più di una vita”, di Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti, è il vincitore del Premio del Pubblico Terna della 20ma edizione della Festa del Cinema di Roma. Presentato alla Festa del Cinema di Roma in anteprima mondiale, in Concorso nelle sezioni Progressive Cinema e come Miglior Documentario, “Roberto Rossellini – Più di una vita”, dopo un’accoglienza calorosa da parte di spettatori e critica, arriverà nelle sale come evento il 3-4-5 novembre con Fandango. A premiare i registi Ilaria de Laurentiis e Raffaele Brunetti, presenti alla cerimonia, è stata Paola Cortellesi, presidente della Giuria e vincitrice nel 2023 dello stesso Premio con il suo “C’è ancora domani”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

