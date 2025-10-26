(LaPresse) Carlo Verdone ha svelato le sue priorità per un ipotetico ministero della Cultura in un gioco simbolico durante la Festa del Cinema di Roma. Parlando con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e Aurelio de Laurentiis, l’attore e regista ha dichiarato che, se fosse ministro, si concentrerebbe prima di tutto sulla rivalutazione di Via Veneto e sul sostegno alle produzioni cinematografiche indipendenti. “Partirei dalle periferie da sindaco, ma da ministro mi concentrerei su Via Veneto “, ha affermato Verdone. “Per quanto riguarda il cinema, spero che non vengano effettuati tagli e che si continui a supportare le produzioni indipendenti, che sono quelle che spesso portano novità e qualità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Festa Cinema Roma, Verdone: "Da ministro rivaluterei Via Veneto, sostegno a produzioni indipendenti"