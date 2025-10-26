Festa Cinema Roma Rubini | Tagli al cinema? Piccola vendetta del governo contro la categoria

Lapresse.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse)  Sergio Rubini esprime preoccupazione per i tagli al cinema, ma anche per quelli alla sanità e alla scuola, sottolineando che non è il caso di piangersi addosso solo per il settore cinematografico. Secondo il celebre attore e regista, l’Italia non sta crescendo e il cinema ne è un riflesso, con un Paese che sembra stagnare. Rubini avverte che alcuni tagli sono il risultato di scelte passate errate, ma critica anche l’atteggiamento del governo verso una categoria che, a suo dire, non sempre è allineata politicamente. In occasione della presentazione dell’ultima serie di “Vita da Carlo”, il regista ha evidenziato come la verità sia spesso nel mezzo, ma il suo timore per la situazione italiana è evidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

festa cinema roma rubini tagli al cinema piccola vendetta del governo contro la categoria

© Lapresse.it - Festa Cinema Roma, Rubini: "Tagli al cinema? Piccola vendetta del governo contro la categoria"

Leggi anche questi approfondimenti

festa cinema roma rubiniFesta Cinema Roma: Cinecittà restaura "La stazione" Rubini - E' stato presentato alla Festa del Cinema di Roma il restauro realizzato da Cinecittà dell’esordio alla regia di Sergio Rubini, LA STAZIONE del 1990. Scrive tg24.sky.it

festa cinema roma rubiniCarlo Verdone alla Festa del Cinema: "Vita da Carlo 4 è una dedica ai giovani. Alvaro Vitali? Contento che l'ultima cosa l'abbia fatta con me" - Il regista e attore romano ha presentato la stagione finale della sua serie all'Auditorium Parco della Musica. Lo riporta romatoday.it

Carlo Verdone: « Vita da Carlo 4 è un omaggio a mio padre, ai giovani d'oggi e al cinema che non c'è più» - L'ultima stagione della serie, presentata oggi alla Festa del Cinema di Roma, ricorda anche Alvaro Vitali. Scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma Rubini