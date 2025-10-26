Festa Cinema Roma 2025 Trinca miglior attrice | Cinema ci costringe all’empatia
Vince il premio ‘Monica Vitti’ per la miglior attrice della Festa del Cinema di Roma 2025 Jasmine Trinca, in gara con “Occhi degli altri'”di Andrea De Sica. Visibilmente commossa, nel suo discorso di ringraziamento Trinca ha voluto sottolineare: “Il cinema ci costringe all’empatia, a stare seduti a guardare che le cose accadano e ad ascoltare la voce di qualcuno. La voce di una bambina di sei anni che viene ammazzata da gente disumana in Palestina o una voce di una donna che cerca nel proprio corpo e desiderio la voglia di libertà ed emancipazione”. L’attrice ha aggiunto: “Il mio pensiero va a tutte le donne che questa voce l’hanno trovata, per quelle che non pensavamo di averla e per quelle che, mentre la cercavano, sono state azzittite da uomini violenti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
