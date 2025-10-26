Ferrari F76 l’hypercar che corre solo nel digitale e celebra il mito di Le Mans – FOTO

‹ › 1 4 ferrari f76. ‹ › 2 4 ferrari f76. ‹ › 3 4 ferrari f76. ‹ › 4 4 ferrari f76. Maranello segna un nuovo capitolo nella propria storia con la presentazione della Ferrari F76, la prima hypercar interamente digitale, realizzata come asset NFT e destinata ai membri del programma esclusivo Hyperclub. L’iniziativa nasce nell’anno del terzo trionfo consecutivo della 499P alla 24 Ore di Le Mans, e il nome F76 richiama il primo storico successo del Cavallino Rampante nella classica francese del 1949, firmato da Luigi Chinetti e Lord Selsdon sulla 166 MM Touring. La F76 non è una vettura reale, ma un progetto virtuale pionieristico che unisce la tradizione sportiva Ferrari alla ricerca stilistica e tecnologica del futuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

