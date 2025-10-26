Ferrari Challenge | Scarpetta campione mondiale del Trofeo Pirelli Verhagen primo tra gli Am

Vincenzo Scarpetta vince una gara condizionata dalla pioggia insistente. Sul podio Renmans e Coluccio, mentre Verhagen è campione del Trofeo Pirelli Am. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari Challenge: Scarpetta campione mondiale del Trofeo Pirelli, Verhagen primo tra gli Am

Le Finali Mondiali Ferrari 2025 accendono il weekend al Mugello, dove da sabato iniziano le gare più attese che incoroneranno i campioni del Ferrari Challenge. Dopo una settimana di prove, esibizioni e passione, il circuito toscano si trasforma nel cuore puls

Hirsiger è campione del Ferrari Challenge trofeo Pirelli Eu. Assegnati anche gli ultimi titoli del campionato North America

Scarpetta, Acosta e Sandmann in pole position per le Finali Mondiali al Mugello - La settimana delle Finali Mondiali all'Autodromo Internazionale del Mugello, raggiunto in giornata da un gran numero di appassionati e Tifosi del Cavallino Rampante, entra sempre di più nel vivo