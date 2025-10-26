Ferrari Challenge | Scarpetta campione mondiale del Trofeo Pirelli Verhagen primo tra gli Am

26 ott 2025

Vincenzo Scarpetta vince una gara condizionata dalla pioggia insistente. Sul podio Renmans e Coluccio, mentre Verhagen è campione del Trofeo Pirelli Am. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ferrari challenge scarpetta campione mondiale del trofeo pirelli verhagen primo tra gli am

Ferrari Challenge: Scarpetta campione mondiale del Trofeo Pirelli, Verhagen primo tra gli Am

