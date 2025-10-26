Ferrari Challenge | Sandmann è campione mondiale della Coppa Shell Am
Partito dalla pole position, il pilota tedesco ha regolato gli avversari senza mai essere disturbato. Secondo Hassan Dabboussi, terzo posto per Pino Frascaro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Le Finali Mondiali Ferrari 2025 accendono il weekend al Mugello, dove da sabato iniziano le gare più attese che incoroneranno i campioni del Ferrari Challenge. Dopo una settimana di prove, esibizioni e passione, il circuito toscano si trasforma nel cuore puls
Hirsiger è campione del Ferrari Challenge trofeo Pirelli Eu. Assegnati anche gli ultimi titoli del campionato North America
Finali Mondiali Ferrari Challenge: in pole Scarpetta, Gostner, Acosta e Sandmann
Scarpetta, Acosta e Sandmann in pole position per le Finali Mondiali al Mugello - La settimana delle Finali Mondiali all'Autodromo Internazionale del Mugello, raggiunto in giornata da un gran numero di appassionati e Tifosi del Cavallino Rampante, entra sempre di più nel vivo con l
Ferrari Challenge | Mugello, Gara 2: Hirsiger vince il Trofeo Pirelli Europe - Il portacolori di Ineco – Reparto Corse RAM si porta a casa un tiratissimo titolo nella seconda gara di Scarperia, dove sono stati assegnati anche gli ultimi titoli del North America.