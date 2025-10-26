Ferrari Challenge | Sandmann è campione mondiale della Coppa Shell Am

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partito dalla pole position, il pilota tedesco ha regolato gli avversari senza mai essere disturbato. Secondo Hassan Dabboussi, terzo posto per Pino Frascaro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ferrari challenge sandmann 232 campione mondiale della coppa shell am

© Gazzetta.it - Ferrari Challenge: Sandmann è campione mondiale della Coppa Shell Am

