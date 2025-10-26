Ferrari Challenge | in Coppa Shell il vincitore è Rey Acosta

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mai in discussione il successo del pilota americano, che regola il connazionale Yahn Bernier. Terzo posto per John Dhillon. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ferrari challenge in coppa shell il vincitore 232 rey acosta

© Gazzetta.it - Ferrari Challenge: in Coppa Shell il vincitore è Rey Acosta

News recenti che potrebbero piacerti

ferrari challenge coppa shellFerrari Challenge: in Coppa Shell il vincitore è Rey Acosta - Mai in discussione il successo del pilota americano, che regola il connazionale Yahn Bernier. Scrive gazzetta.it

ferrari challenge coppa shellFerrari Challenge | Mugello, Gara 2: Hirsiger vince il Trofeo Pirelli Europe - Il portacolori di Ineco – Reparto Corse RAM si porta a casa un tiratissimo titolo nella seconda gara di Scarperia, dove sono stati assegnati anche gli ultimi titoli del North America. Riporta it.motorsport.com

ferrari challenge coppa shellAl Mugello le prime gare del Ferrari Challenge assegnano i titoli 2025 a Gostner, Schömer e Perrina - Nella prima giornata di gare dell’ultimo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, disputate oggi dalle 296 Challenge sulla pista bagnata dalla pioggia dell’Autodromo Internazionale del Mugello, arr ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Challenge Coppa Shell