Ferrari bene così! Norris super | GP Messico highlights qualifiche

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bene le Rosse di Maranello, posizionate sui due gradini più bassi del podio. Ma è il britannico a incantare nelle qualifiche in Messico: quinta pole position stagionale per lui. Sesto tempo invece per Andrea Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ferrari bene cos236 norris super gp messico highlights qualifiche

© Gazzetta.it - Ferrari, bene così! Norris super: GP Messico, highlights qualifiche

Scopri altri approfondimenti

ferrari bene cos236 norrisF1 Messico, le Qualifiche: domina Norris e crolla Piastri, molto bene le Ferrari - Lando Norris domina le qualifiche in Messico e si prende una grande Pole davanti a due belle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Lo riporta reportmotori.it

ferrari bene cos236 norrisNorris si prende la pole in Messico Poi le Ferrari di Leclerc e Hamilton - La Mc Laren di Lando la più veloce ed è la favotita per il Gran Premio, ma le Rosse sono in agguato. Secondo panorama.it

ferrari bene cos236 norrisF1 | Qualifiche GP Messico: Norris stratosferico, Ferrari 2° e 3° - Nelle qualifiche del GP del Messico di F1, Lando Norris svetta su tutti conquistando la pole position, bene le Ferrari alle sue spalle. Segnala tuttotek.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Bene Cos236 Norris