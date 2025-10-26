Ferrari al Mugello | presentata la F76 prima vettura hypercar digitale
Non è una vettura di produzione, ma un progetto pionieristico virtuale riservato a una ristretta cerchia di circa cento clienti che partecipano all'esclusivo programma Hyperclub L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
