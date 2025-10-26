Ferrara dubbioso su Koopmeiners | Deve crescere molto ma è il giocatore con più qualità In Lazio Juve dovrà giocare in questo modo

Juventusnews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match. Ferrara ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Koopmeiners deve crescere ancora tantissimo, dalle sue dichiarazioni sembra di aver detto che il suo ruolo è a centrocampo. Avendo le due punte devono cercare di servirli in profondità e Koopmeiners è il giocatore con più qualità per innescare i due attaccanti. All’Atalanta funzionava alla perfezione. Questa Juve deve ancora trovare l’identità». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ferrara dubbioso su koopmeiners deve crescere molto ma 232 il giocatore con pi249 qualit224 in lazio juve dovr224 giocare in questo modo

© Juventusnews24.com - Ferrara dubbioso su Koopmeiners: «Deve crescere molto ma è il giocatore con più qualità. In Lazio Juve dovrà giocare in questo modo»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Dubbioso Koopmeiners Deve