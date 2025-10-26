Fermato dopo inseguimento con la droga e il tirapugni

Casertanews.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gricignano di Aversa, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà un 24enne originario di Giugliano in Campania ma, di fatto, domiciliato nel comune aversano e già noto alle forze dell’ordine.L’uomo è ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

