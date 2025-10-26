Fermati due Lupin del Louvre | stavano per fuggire all' estero E i gioielli non si trovano
Presi i Lupin del Louvre? Due uomini sono stati fermati e posti in custodia cautelare per il furto dei gioielli della corona francese avvenuto lo scorso 18 ottobre al Louvre di Parigi. Lo riporta Le Parisien. I due, originari della Seine-Saint-Denis, sono sospettati di aver fatto parte del commando di quattro malviventi che, con un camion, si era introdotto nel museo, indossando gilet gialli e caschi da moto, e aveva forzato una finestra della Galerie d'Apollon. Grazie a delle troncatrici, i ladri avevano trafugato preziosi storici appartenuti a sovrani francesi, tra cui l'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III. 🔗 Leggi su Iltempo.it
