Fedez Mario Adinolfi candida il suo libro al Premio Strega

Grandi complimenti da parte di Mario Adinolfi per il libro autobiografico di Fedez che, secondo lui, merita il Premio Strega, perché "è uno dei migliori scritti nel 2025". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fedez, Mario Adinolfi candida il suo libro al Premio Strega

