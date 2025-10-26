Federica Corsini la moglie di Sangiuliano difende il Garante per la multa a Report | No interventi esterni non aveva scelta

“Si cerca di accreditare la tesi di presunti ‘interventi esterni’ volti a influenzare la decisione del Garante per la protezione dei dati personali. È un’ipotesi del tutto priva di fondamento, e rappresenta un nuovo, inaccettabile attacco alla mia persona”. Federica Corsini non ci sta e, dopo la multa a Report per la diffusione degli audio Boccia-Sangiuliano, già pubblicato dai giornali, deferiti ma mai sanzionati, attacca sulla vicenda di Agostino Ghiglia, uno dei quattro componenti del Collegio, in visita alla sede di Fratelli d’Italia poche ore prima di votare a favore della sanzione da 150mila euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Federica Corsini, la moglie di Sangiuliano difende il Garante per la multa a Report: “No interventi esterni, non aveva scelta”

