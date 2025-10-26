Fdi La Russa | Da Msi ad An fino a oggi la fiamma c’è ancora

“Siamo tutti figli di Fratelli d’Italia nella stessa maniera e con lo stesso spirito. La cosa che vorrei un pò di più è la memoria di una storia più antica. Sono anni di governo, ma trenta da quando è nata Alleanza Nazionale e 78 da quando è nato il Movimento Sociale Italiano (MSI) e la fiamma c’è ancora. La memoria è importante. Abbiamo tutti una radice che man mano si è innervata con apporti esterni. Siamo un grande partito ma dobbiamo ricordarci anche di cosa non c’è più. Dobbiamo dedicare un briciolo del nostro tempo a conoscere nomi e atti di chi ci ha portato qua. Quelli che non sono arresi mai dopo la sconfitta dell’Italia e non hanno chiesto vendetta e che hanno resistito davanti alla campagna che chiedeva scioglimento dell’Msi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

