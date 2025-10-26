Fdi La Russa | Da Msi ad An fino a oggi la fiamma c’è ancora

Lapresse.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siamo tutti figli di Fratelli d’Italia nella stessa maniera e con lo stesso spirito. La cosa che vorrei un pò di più è la memoria di una storia più antica. Sono anni di governo, ma trenta da quando è nata Alleanza Nazionale  e 78 da quando è nato il Movimento Sociale Italiano (MSI) e la fiamma c’è ancora. La memoria è importante. Abbiamo tutti una radice che man mano si è innervata con apporti esterni. Siamo un grande partito ma dobbiamo ricordarci anche di cosa non c’è più. Dobbiamo dedicare un briciolo del nostro tempo a conoscere nomi e atti di chi ci ha portato qua. Quelli che non sono arresi mai dopo la sconfitta dell’Italia e non hanno chiesto vendetta e che hanno resistito davanti alla campagna che chiedeva scioglimento dell’Msi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

fdi la russa da msi ad an fino a oggi la fiamma c8217232 ancora

© Lapresse.it - Fdi, La Russa: "Da Msi ad An, fino a oggi la fiamma c’è ancora"

Leggi anche questi approfondimenti

La Russa: «Veneto alla Lega e la Lombardia a FdI? Non lo escludo. A Milano niente vincoli sul candidato, i figli di Berlusconi hanno professionalità e nome» - Quattro anni fa il centrodestra è arrivato in extremis alla scelta del candidato da opporre a Sala. Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Fdi Russa Msi An