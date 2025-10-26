FdI Fidanza | Ci affidiamo a parola di Salvini su candidato Lombardia

“Noi oggi abbiamo riunito un esercito di amministratori a testimonianza del radicamento crescente di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, certificato anche dagli ultimi dati elettorali. C’è un accordo siglato tra i leader dei partiti del centrodestra, noi facciamo affidamento sulla parola di Matteo Salvini che lo ha siglato con Tajani e Meloni”. Lo ha ribadito l’eurodeputato di FdI Carlo Fidanza, all’Assemblea Regionale degli eletti a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva se il prossimo candidato del centrodestra in Regione Lombardia dovrà essere indicato del partito della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - FdI, Fidanza: “Ci affidiamo a parola di Salvini su candidato Lombardia”

