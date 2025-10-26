FC 26 SBC Ultimate Scream | Phil Foden – Il Trequartista Inglese con 91 DRI!
È stata rilasciata la SBC di Phil Foden, l’astro nascente del Manchester City, nella promozione Ultimate Scream! Questa carta 87 OVR è perfetta per chi cerca un centrocampista offensivo o un’ala con dribbling eccellente e passaggi precisi, supportati da un doppio PlayStyle Plus. Questa SBC richiede tre sfide a rating crescente e ha un ottimo rapporto qualità-prezzo per una carta 87 OVR così versatile. Hai 7 giorni per completarla. Il Premio: Ultimate Scream Phil Foden (87 OVR). Completando tutte e 3 le sfide, sbloccherai la carta Ultimate Scream Phil Foden 87 OVR (Non Scambiabile): Ruoli: CM (Centrocampista Centrale) o RM, RW, LW. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
