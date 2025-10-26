fc 26 sbc hero base max 88 ovr

È stata rilasciata una delle sfide più ambite e discusse nel gioco: Max. 88 Base Hero Upgrade! Questa SBC ti garantisce un Eroe Base non scambiabile con un rating massimo di 88 OVR. La SBC è ripetibile ogni 7 giorni e hai 11 giorni per il primo completamento. Il Premio: Pacchetto Eroi Base Max 88 OVR (Non Scambiabile). Completando le due sfide, riceverai un pacchetto che contiene 1 Eroe Base con una valutazione garantita da 85 OVR fino a un massimo di 88 OVR. Nota Bene: Le carte Eroe Base hanno un OVR minimo di 85. Il premio garantisce solo che il giocatore non superi 88 OVR, includendo quindi tutti gli Eroi Base con OVR 85, 86, 87 e 88. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

