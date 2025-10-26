FC 26 Evoluzione | L’Ascesa dalla Tomba – L’Ancora Inarrestabile sulla Fascia! Rise from the Grave

È stata rilasciata l’Evoluzione a pagamento “L’Ascesa dalla Tomba”, un’occasione imperdibile per trasformare il tuo Terzino Sinistro (TS) in una vera e propria macchina da guerra box-to-box. Questa EVO è pensata per rendere il tuo terzino estremamente resiliente e dominante, con boost massivi a Resistenza e alle statistiche difensivefisiche. Dettagli Evoluzione e Requisiti. Costo: 30.000 Crediti o 400 FC Points.. Durata: 22 giorni.. Ruolo Finale: TS Esterno (Wingback). Restrizioni Giocatore: GEN max: 82 OVR. Posizione iniziale: TS (Terzino Sinistro). N° stili di gioco max: 10. Rarità: Non raro: Tour mondiale fuoricl. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

