FC 26 Evoluzione | L’Ascesa dalla Tomba – L’Ancora Inarrestabile sulla Fascia! Rise from the Grave
È stata rilasciata l’Evoluzione a pagamento “L’Ascesa dalla Tomba”, un’occasione imperdibile per trasformare il tuo Terzino Sinistro (TS) in una vera e propria macchina da guerra box-to-box. Questa EVO è pensata per rendere il tuo terzino estremamente resiliente e dominante, con boost massivi a Resistenza e alle statistiche difensivefisiche. Dettagli Evoluzione e Requisiti. Costo: 30.000 Crediti o 400 FC Points.. Durata: 22 giorni.. Ruolo Finale: TS Esterno (Wingback). Restrizioni Giocatore: GEN max: 82 OVR. Posizione iniziale: TS (Terzino Sinistro). N° stili di gioco max: 10. Rarità: Non raro: Tour mondiale fuoricl. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Argomenti simili trattati di recente
FC 26 Evoluzione: Terzino Fantasma – Da Difensore Centrale a Terzino Destro Versatile! (Phantom Fullback) - È stata rilasciata l'Evoluzione a pagamento "Terzino Fantasma", che offre una conversione tattica cruciale: trasforma il tuo Difensore Centrale (DC) in un ... imiglioridififa.com scrive
FC 26 Evoluzione: Il Grande Fella – Trasforma il tuo CDC in un Box-to-Box da Paura! (The Big Fella) - Hai ragione, nell'articolo precedente ho incluso la sezione sui miglioramenti, quando ... Scrive imiglioridififa.com
FC 26: le migliori evoluzioni dei giocatori. Tutto quello che c'è da sapere - Gli sviluppatori hanno infatti promesso upgrade più vari e un numero maggiori di EVO rispetto al passato. everyeye.it scrive