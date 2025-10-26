Fate come col covid Italia epidemia influenzale ‘molto aggressiva’ in arrivo | parlano i medici
Con l’arrivo dell’autunno e l’abbassarsi delle temperature, tornano puntuali anche i virus influenzali, pronti a colpire con particolare intensità. Gli esperti avvertono che la stagione influenzale in corso potrebbe essere tra le più aggressive degli ultimi anni, spingendo a non sottovalutare l’importanza della prevenzione e della vaccinazione. Le previsioni, basate sui dati raccolti nell’emisfero australe, fanno temere un incremento dei casi già nelle prossime settimane. La diffusione dell’influenza non riguarda solo i soggetti più deboli, ma interessa trasversalmente tutta la popolazione. Tuttavia, sono soprattutto gli anziani, i malati cronici e i bambini a rappresentare la fascia più vulnerabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
COVID E INFLUENZA. VACCINAZIONI. COME? La prima immagine è la homepage delle farmacie Boots Italia, una rete di farmacie private sparse per l'Italia. Tutto chiaro e semplice e , soprattutto, indicano INSIEME COVID e Influenza ( anzi COVID è scritto pri
Covid, Zedda (FdI): "Fare luce su legami tra Arcuri e amici del Pd in acquisto mascherine" https://lavocedelpatriota.it/covid-zedda-fdi-fare-luce-su-legami-tra-arcuri-e-amici-del-pd-in-acquisto-mascherine/… via @vocedelpatriota
“Fate come col covid”. Italia, epidemia influenzale ‘molto aggressiva’ in arrivo: parlano i medici - Con l’arrivo dell’autunno e l’abbassarsi delle temperature, tornano puntuali anche i virus influenzali, pronti a colpire con particolare intensità. Segnala thesocialpost.it
Influenza, in Italia cresce la curva delle infezioni. In Giappone epidemia nazionale anticipata - L'Italia mostra un aumento delle infezioni respiratorie, con dati comparabili alle stagioni più pesanti degli ultimi anni. Riporta farmacista33.it
Giappone, epidemia per l'influenza: chiuse oltre 100 scuole. Bassetti: «Allerta anche in Italia» - Giappone, dichiarata epidemia di influenza con migliaia di persone infette dal virus respiratorio e un numero di infezioni insolito per questo periodo dell'anno (al 10 ottobre segnalati ... Da ilmessaggero.it