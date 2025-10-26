Fate come col covid Italia epidemia influenzale ‘molto aggressiva’ in arrivo | parlano i medici

Con l’arrivo dell’autunno e l’abbassarsi delle temperature, tornano puntuali anche i virus influenzali, pronti a colpire con particolare intensità. Gli esperti avvertono che la stagione influenzale in corso potrebbe essere tra le più aggressive degli ultimi anni, spingendo a non sottovalutare l’importanza della prevenzione e della vaccinazione. Le previsioni, basate sui dati raccolti nell’emisfero australe, fanno temere un incremento dei casi già nelle prossime settimane. La diffusione dell’influenza non riguarda solo i soggetti più deboli, ma interessa trasversalmente tutta la popolazione. Tuttavia, sono soprattutto gli anziani, i malati cronici e i bambini a rappresentare la fascia più vulnerabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

