Far west in stazione con risse lanci di bottiglie e di estintori | denunciate nove persone anche un minorenne
Guerriglia urbana davanti alla stazione. Risse, lanci di bottiglie ed è stato svuotato anche un estintore. Adesso i presunti responsabili di quel pomeriggio di terrore sono stati identificati e denunciati dai carabinieri.Il fatto è accaduto a Carnate, nel pomeriggio del 16 ottobre. Scenario la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
