Far rivivere il centro | Vogliamo riqualificare il cuore del paese
CASTEL DEL PIANO Il centro storico di Castel del Piano prova a rinascere grazie a un ambizioso progetto di riqualificazione urbana destinato a diventare modello per i borghi antichi della zona. L’amministrazione comunale ha avviato la prima fase del piano, che prevede il censimento degli immobili disponibili e la manifestazione di interesse da parte dei proprietari intenzionati a venderli. L’obiettivo è creare un patrimonio pubblico da destinare a nuove funzioni culturali, artigianali e turistiche. "Ci sono momenti nella vita di un Comune che richiedono chiarezza e lungimiranza – spiega la sindaca Cinzia Pieraccini (foto) –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
