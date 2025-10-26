Fanno scintille tra Lautaro e Conte a metà partita | Sei una merda
2025-10-26 12:01:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Volarono scintille dialettiche fra Lautaro Martinez E Antonio Conte in esso Napoli-Inter che si è giocata questo sabato. Nella seconda parte, a minuto 62 con un 2-1 (il risultato finale fu 3-1) sul tabellone, a discussione tra più giocatori vicino alla zona panchine. Tutto è iniziato con fallo su Dumfries che stava male sul pavimento. conte che era a pochi metri di distanza, lo esortò ad alzarsi che ha causato gli olandesi affronterà l’allenatore del Napoli. Era l’inizio di a disputa alla quale aderirono più giocatori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
