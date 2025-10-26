False recensioni online | cosa cambia per hotel e b&b con il nuovo emendamento

Le recensioni online hanno ormai un ruolo centrale nella reputazione delle strutture ricettive: alberghi, bed & breakfast, case vacanza. Un solo commento positivo o negativo può influenzare la scelta di un potenziale ospite, incidere sul tasso di occupazione e, di conseguenza, sul fatturato. Tuttavia, questa enorme influenza ha acceso anche l’attenzione sugli abusi. Tra recensioni false, premiate o intimidatorie che alterano il mercato. In Italia, il Governo stima che una quota rilevante del fatturato delle imprese turistiche possa essere compromessa da recensioni false o manipolate: si parla di percentuali che vanno dal 6 % fino al 30 % del fatturato potenziale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - False recensioni online: cosa cambia per hotel e b&b con il nuovo emendamento

