Falsa partenza per la Fenix Energia Sconfitta al debutto dal Pgs Welcome Bologna

Ravennatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Falsa partenza per la Fenix Energia, sconfitta al debutto dal PGS Welcome Bologna. Un passo falso che potrà essere riscattato sabato 1 novembre in casa del Clown 2.0 Vivo Villanova (ore 20.30). “Purtroppo non ha funzionato niente – spiega coach Mirko Mancini -. Non so se chiamarla emozione da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Comunità Energetica Rinnovabile, falsa partenza per la Fondazione - Rischia una falsa partenza il progetto del Comune di istituire una Fondazione per guidare la sua Comunità energetica rinnovabile. Come scrive lanazione.it

falsa partenza fenix energiaInizia con una sconfitta la stagione della Fenix Energia - Le faentine hanno lottato e mostrato di avere ampi margini di miglioramento e vorranno riscattarsi a part ... Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Falsa Partenza Fenix Energia