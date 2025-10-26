Falsa partenza per la Fenix Energia Sconfitta al debutto dal Pgs Welcome Bologna

Falsa partenza per la Fenix Energia, sconfitta al debutto dal PGS Welcome Bologna. Un passo falso che potrà essere riscattato sabato 1 novembre in casa del Clown 2.0 Vivo Villanova (ore 20.30). “Purtroppo non ha funzionato niente – spiega coach Mirko Mancini -. Non so se chiamarla emozione da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

