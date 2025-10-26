Faenza inaugurato il rinnovato parco Azzurro tra sport e inclusione per la comunità

Sabato si è tenuta l'inaugurazione del parco Azzurro di via Paolo Galli a Faenza, a seguito del completamento degli interventi di rigenerazione e manutenzione straordinaria che hanno trasformato l'area in uno spazio moderno e inclusivo, destinato al gioco, all'attività sportiva e alla socialità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

