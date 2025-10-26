Facebook Tik Tok e Instagram nei guai | stavolta rischiano grosso

L’Unione Europea ha acceso un faro sul lavoro delle tre piattaforme social: sonos tate rivelate diverse (e gravi mancanze): ora rischiano davvero grosso L’Unione Europea si abbatte contro i tre colossi dei social network: Instagram, Tik Tok e Facebook finiscono nel mirino della commissione disciplinare internazionale, pronta ad intervenire per punire alcune gravi irregolarità commesse. Se in passato i tribunali avevano sempre deciso di chiudere un occhio e tutto si era limitato ad una semplice ammenda, stavolta le cose potrebbero peggiorare per i tre principali social. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Facebook, Tik Tok e Instagram nei guai: stavolta rischiano grosso

Contenuti che potrebbero interessarti

San Gimignano www.instagram.com/marziapiccinelli - facebook.com Vai su Facebook

Commissione UE accusa TikTok, Instagram e Facebook di violare il DSA - Se al termine del procedimento saranno rilevate delle condotte illecite, i social rischiano multe fino al 6% del fatturato annuo ... Come scrive msn.com

Meta e TikTok sono ancora nel mirino della Commissione UE - La Commissione europea ha constatato in via preliminare che sia TikTok, sia Meta (per Facebook e Instagram) hanno violato l’obbligo di concedere ai ricercatori un accesso adeguato ai dati pubblici ai ... Segnala macitynet.it

Ue: "TikTok e Meta violano le regole digitali sulla trasparenza". Rischio maxi multa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ue: 'TikTok e Meta violano le regole digitali sulla trasparenza'. Secondo tg24.sky.it