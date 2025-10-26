Fabrizio Corona a Palermo lo spettacolo di controinformazione in un teatro semivuoto | Scarface? Ma chi lo conosce

“Pochi ma buoni, abbiamo portato la televisione su YouTube. E stasera la ripetiamo come se fossimo a casa, visto che siamo pochi”. Così Fabrizio Corona ha aperto la sua serata al Golden, davanti a una platea semivuota, circa 150 spettatori, trasformando il teatro in una sorta di salotto informale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it