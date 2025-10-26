A Castell’Arquato la Fabo troverà un clima.da derby. Difficile infatti trovare una squadra con più interpreti legati a doppio filo con la storia recente del basket termale dei Fiorenzuola Bees, avversari degli Herons questo pomeriggio alle 18 sul parquet del PalArquato. A cominciare dal loro condottiero, quel Marco Del Re che nella sua avventura in due riprese alla guida della Pallacanestro Montecatini di stracittadine montecatinesi ne ha vissute dodici (su quindici totali), vincendone sette. Una vecchia conoscenza della Montecatini dei canestri degli ultimi anni è anche Kiril Korsunov, in maglia Gema con coach Del Re due stagioni orsono e che dopo l’esperienza non del tutto positiva con la Virtus Cassino ha raggiunto il suo mentore in Emilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fabo, antenne dritte. Vietati altri passi falsi