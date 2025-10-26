F1 Verstappen confessa tutto | il retroscena su Hamilton è clamoroso

Sportface.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verstappen ha parlato senza filtri: il campione olandese ha rivelato un clamoroso retroscena su Lewis Hamilton. Verstappen ha recentemente concesso un’intervista a De Telegraaf, giornale olandese. Il pilota della Red Bull ha fatto delle importanti quanto sorprendenti rivelazioni sulla corsa al titolo del 2021 con Lewis Hamilton, ammettendo di aver utilizzato dei “giochi mentali” nei confronti del sette volte campione della Formula 1. Verstappen svela tutto: il retroscena sulla lotta del 2021 con Hamilton. Quello andato in scena nel 2021 tra Max Verstappen e Lewis Hamilton fu uno dei duelli più intensi e affascinanti della storia della Formula 1. 🔗 Leggi su Sportface.it

