F1 Verstappen confessa tutto | il retroscena su Hamilton è clamoroso
Verstappen ha parlato senza filtri: il campione olandese ha rivelato un clamoroso retroscena su Lewis Hamilton. Verstappen ha recentemente concesso un’intervista a De Telegraaf, giornale olandese. Il pilota della Red Bull ha fatto delle importanti quanto sorprendenti rivelazioni sulla corsa al titolo del 2021 con Lewis Hamilton, ammettendo di aver utilizzato dei “giochi mentali” nei confronti del sette volte campione della Formula 1. Verstappen svela tutto: il retroscena sulla lotta del 2021 con Hamilton. Quello andato in scena nel 2021 tra Max Verstappen e Lewis Hamilton fu uno dei duelli più intensi e affascinanti della storia della Formula 1. 🔗 Leggi su Sportface.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’ex pilota spagnolo Antolin Gonzalez ha confessato di avere ucciso suo padre al culmine di una lite, tagliandogli la gola con un machete. La rivelazione: https://fanpa.ge/Bo8Qi - facebook.com Vai su Facebook
#Wolff ammette l’errore su #Verstappen: “Ho imparato la lezione.” #F1 #USGP - X Vai su X
F1, Verstappen confessa tutto: il retroscena su Hamilton è clamoroso - Verstappen ha parlato senza filtri: il campione olandese ha rivelato un clamoroso retroscena su Lewis Hamilton. Da sportface.it
Verstappen non nasconde la sua amarezza: “Finora è stato un disastro” - L'amarezza del pilota olandese, 5° nelle qualifiche del GP del Messico e pessimista relativamente al passo gara ... Lo riporta formulapassion.it
Verstappen dopo le qualifiche GP Messico: "Finora il weekend è stato un disastro" - Max Verstappen deluso dopo il 5° posto in qualifica in Messico: ""Non ho sentito nessun grip, tutto quello che non vorresti io ce l'avevo. Lo riporta sport.sky.it