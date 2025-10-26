F1 Vasseur sulla questione budget cap | Il ritardo nella comunicazione non ci preoccupa

Ci risiamo. Dopo quanto avvenuto nel 2022, si torna a parlare prepotentemente della questione legata al “budget cap” in Formula Uno. Nelle scorse ore, infatti, sono girati i primi rumors nei paddock che parlerebbero di una infrazione minima e di una più corposa nella scorsa annata. Aston Martin si è presa le proprie colpe e ha ammesso di aver commesso una lieve violazione procedurale del regolamento sul limite di spesa della F1, mentre nel Circus si stanno diffondendo voci secondo cui un altro team potrebbe essere incorso in un’infrazione più “sostanziale”. E, secondo quanto scritto dalla stampa inglese, potrebbe essere un top team. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Vasseur sulla questione budget cap: “Il ritardo nella comunicazione non ci preoccupa”

