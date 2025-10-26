F1 Vasseur festeggia | Sessione difficile ma tutti hanno avuto condizioni difficili

Bella Ferrari all’Autodromo Fratelli Rodriguez, impianto sportivo che sta ospitando questa settimana il GP del Messico, appuntamento numero venti del Mondiale 2025 di Formula 1. In occasione delle qualifiche la Rossa ha infatti strappato il secondo ed il terzo posto rispettivamente con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, confermando così le buone impressioni già fatte vedere nel venerdì. Grande dunque la soddisfazione del Team Principal Fred Vasseur, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia proprio per parlare delle gesta dei suoi piloti, ponendo in particolar modo l’accento sulle tante difficoltà che cela il tracciato messicano, tra cui anche quello riguardante la conservazione delle gomme: “ Molto deriva dalla preparazione della gomma, ma anche avere un buon giro di preparazione, un buon giro di lancio; poi c’è anche la questione di raffreddamento, perché siamo tutti al limite per il raffreddamento di freni e motore per domani, per cui bisogna trovare il giusto compromesso – ha detto Vasseur – Però penso che dall’inizio del weekend siamo avanti”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Vasseur festeggia : “Sessione difficile, ma tutti hanno avuto condizioni difficili”

News recenti che potrebbero piacerti

Sarà una Milano caldissima quella che accoglierà Ferrari a distanza di sei anni dai festeggiamenti per il novantesimo anniversario della Scuderia. Come raccontatovi nelle scorse ore, la metropoli meneghina si tingerà nuovamente di rosso per quella che sarà - facebook.com Vai su Facebook

Vasseur e il mantra dell’esecuzione: “Siamo sul pezzo, P2 e P3 sono le posizioni migliori al via” - Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, si esalta perché tutto è stato fatto bene nel box di Charles Leclerc e Lewis Hamilton ... Scrive formulapassion.it

F1 | Vasseur sorride: "Siamo sul pezzo anche in qualifica, pur avendo puntato sulla gara" - La Ferrari conferma un buon stato di forma a Città del Messico e dopo il buon venerdì, sorride con la prima fila di Leclerc e il terzo posto di Hamilton. Scrive msn.com

F1. Ferrari pronta a sfidare il Messico, Vasseur: “Dobbiamo procedere passo dopo passo, tutto si decide in decimi” - Il team principal della Rossa analizza il Gran Premio di Città del Messico: strategie, gestione gomme e motore e la sfida di un campo equilibrato. Lo riporta automoto.it