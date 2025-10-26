F1 sorpresa rossa a Città del Messico Leclerc e Hamilton subito alle spalle del poleman Norris
Lando Norris su McLaren ha conquistato la pole position del Gran Premio del Messico, 20ma prova del mondiale di Formula 1. Il pilota britannico ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, che hanno chiuso rispettivamente con il secondo e terzo tempo. Quarta la Mercedes di George Russell, quinta la Red Bull di Max Verstappen. Solo ottavo tempo per l'altra McLaren di Oscar Piastri,.
