Lando Norris ha acceso il sabato dell’Autódromo Hermanos Rodríguez con un giro da manuale: 1:15.586 e pole position meritata per la McLaren. In prima fila con lui Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton scatterà terzo dopo un sabato solido che conferma il passo in avanti della Ferrari sul giro secco. Seconda fila per George Russell e Kimi Antonelli, con Max Verstappen soltanto quinto dopo una qualifica più complicata del previsto. Come si è decisa la pole. L’altitudine di Città del Messico (oltre 2.200 metri) ha dettato legge: aria più rarefatta, meno carico, freni sotto stress e importanza cruciale della preparazione del giro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - F1, Qualifiche GP Città del Messico: Norris firma una pole scintillante. Leclerc 2°, Hamilton 3°. Verstappen solo 5°

